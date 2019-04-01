帮帮公益平台助力贫困地区素质教育

3月31日，民建江西省委联合中华思源工程扶贫基金会举办的“电商扶贫及互联网公益交流会”在南昌如期进行。会上就共同开展电商扶贫、互联网公益等脱贫攻坚事宜进行交流。

江西省政协副秘书长、民建省委会专职副主委赵波对指出“思源工程”在教育助学、卫生医疗、大病救助、新农村建设等领域，为江西省累计捐赠善款数千万元，为江西省的脱贫攻坚做出了应有的贡献。

中华思源工程扶贫基金会副秘书长、中国电商扶贫联盟副主席陶鸣表示将全力配合江西民建等民建组织，积极开展电商扶贫、互联网劝募等工作，倡导社会各界爱心企业、爱心人士和媒体为全面打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会、实现人民群众多美好生活的向往做出新的更大的贡献。

会议期间，还举行“音乐响起”乡村音乐教室公益项目在帮帮公益平台的上线启动仪式。“音乐响起”项目是由江西省民建同心扶贫基金会发起的教育扶贫项目，通过音乐下乡等形式，为贫困地区孩子们搭建音乐教室，提供乐器，配备师资等，陶冶贫困地区孩子们的情操和综合素质培养。

(责编：田婉晴(实习生)、常红)