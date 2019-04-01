孙志刚率中共代表团访问埃及

新华社开罗4月1日电（记者郑思远 李碧念）应埃及自由埃及人党邀请，中共中央委员、贵州省委书记孙志刚率中共代表团于3月30日至4月2日访埃，其间分别会见埃议会第一副议长谢里夫、自由埃及人党主席哈利勒、祖国未来党总书记胡利和亚历山大省省长库索瓦，并签署了《贵州省和亚历山大省建立友好省关系意向书》。孙志刚在会见中深入宣介习近平新时代中国特色社会主义思想，并同埃方就进一步发展两国关系、党际交往及推动地方合作等交换看法。

谢里夫等高度评价习近平新时代中国特色社会主义思想，表示愿同中共加强交流，积极参与“一带一路”建设，促进两国在青年、妇女、职业技术培训、扶贫等领域的合作，推动埃中全面战略伙伴关系不断向前发展。

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