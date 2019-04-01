美以动作不断　阿盟团结“维权”

第30届阿拉伯国家联盟（阿盟）首脑会议3月31日在突尼斯举行，来自21个阿盟成员国的国家元首、政府首脑或代表参加了为期一天的会议。面对美国接连在耶路撒冷和戈兰高地问题上倒向以色列，与会阿拉伯国家一致表示坚决反对，显示出对外团结一致的立场。不过在一些内部问题上，阿拉伯国家之间还存在分歧，消弭这些分歧尚需时日。

对外团结一致

美国总统特朗普3月25日签署一份关于美国承认以色列对戈兰高地拥有“主权”的文件，这一单边主义做法严重违背了联合国安理会相关决议，激起了阿拉伯国家的一致反对。

此次阿盟首脑会议强调戈兰高地是叙利亚的“被占领土”。会议闭幕时发表的声明指出，美国承认以色列对戈兰高地拥有“主权”的公告有悖于国际法，无论在形式还是内容上都是无效的。

此外，阿拉伯国家在巴勒斯坦问题上也发出了坚定一致的声音。

2017年12月，特朗普政府不顾国际社会普遍反对，宣布承认耶路撒冷为以色列首都，2018年5月又将美国驻以大使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷。阿拉伯国家一直对此严重抗议。

此次阿盟峰会的声明用很大篇幅重申“巴勒斯坦问题是中东问题的核心”，指出美国关于承认耶路撒冷是以色列首都的决定是“无效和非法的”，阿拉伯国家坚决反对这一决定。声明表示，要继续致力于重启巴以和谈，在确保建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国的前提下，根据既定时间表完成谈判。

突尼斯政治分析家朱马·加斯米认为，面对美国和以色列在实质性问题上一再“踩线”，阿拉伯国家意识到必须在峰会上表明态度和立场，因为如果自己不争取就不会有其他“救世主”。

内部尚存分歧

分析人士指出，尽管本次峰会上阿拉伯国家在耶路撒冷和戈兰高地问题上步调一致，向外界展示了团结，但其内部也存在分歧，主要表现在两个方面。

首先是沙特阿拉伯和卡塔尔之间矛盾难以协调。2017年沙特与卡塔尔争端在中东地区引发外交风波，数个阿拉伯国家跟随沙特与卡塔尔断交，此后两国领导人形同陌路，不同时出席任何国际会议。此次阿盟峰会前，东道主突尼斯向沙特国王萨勒曼和卡塔尔埃米尔塔米姆都发出了邀请，令外界对两国通过此次峰会“重修旧好”产生期待。

尽管两位国家元首都参加了峰会，但外界注意到，两人全程“零交流”，而且萨勒曼在发言后不等会议结束就提前离开，塔米姆更是没有发言，也在会议中途离场。这些迹象显示，沙特和卡塔尔之间仍存分歧，两国修好尚需时日。

其次，阿盟成员国在是否允许叙利亚重返阿盟这一问题上对立严重。今年2月，突尼斯总统府曾发布消息称本次峰会将讨论叙利亚重返阿盟。之后，包括科威特、阿联酋、约旦在内的一些阿拉伯国家发出与叙利亚改善关系的呼声。但由于阿盟一些成员国反对，叙利亚重返阿盟问题最终没有成为此次峰会的讨论议题。

突尼斯《新闻报》专栏作家哈德拉维·麦迪亚认为，阿拉伯国家之间以往存在的一些矛盾没有得到解决，近年来地区局势动荡又滋生出新的矛盾和焦点，阿盟要形成更大影响力必须解决内部分歧。（黄灵 夏晨）

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