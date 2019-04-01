2019年汉诺威工业博览会开幕

以“融合的工业——工业智能”为主题的2019年汉诺威工业博览会（工博会）3月31日晚拉开帷幕，人工智能、第五代移动通信技术（5G）应用等将成为关注重点。

作为全球规模最大的年度工业展会，本届汉诺威工博会重点关注人工智能、5G与“工业4.0”的结合，将展出超过100个机器学习的应用实例，较去年明显增多。同时，汉诺威工博会今年首次搭建大型5G测试平台，多样化的工业应用将在一个真实的5G网络环境中得到展示。

德国总理默克尔在当晚的开幕式上呼吁德国工业企业勇于创新，通过适应环境和自我改变保持竞争力。她还表示，反对在德国5G建设中“单纯以界定的方式”将某家供应商排除在外。

汉诺威工博会创立于1947年，现每年举办一届，今年共吸引来自全球75个国家和地区的6500家参展商，海外展商比例约60%。其中，中国展商数量仅次于东道主德国。本届工博会将持续至4月5日，参观人数预计超过22万。（记者沈忠浩 任珂）

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