新西兰反对党：政府仓促修改枪支管理法案说不过去

据新西兰天维网报道，基督城恐怖袭击案发生后，新西兰政府宣布改革枪支管理法，并且立即执行。此举得到了很多民众的支持，但新西兰行动党党魁大卫·西蒙近日则表示，如此仓促地修改法律是“近乎疯狂”，而且不符合新西兰的立法精神。

报道称，尽管新西兰的枪支禁令已从3月21日开始立刻执行，但从立法的角度，该法律改革尚未得到新西兰国会的批准。因此，还没有正式成为新西兰法律。

西蒙表示，很多人都想要立刻修改枪支管理法的意愿是可以理解的。但是，民众的意愿具体落实到法律文本上会怎样呈现，就需要斟酌了。

他表示，“我们立法部门要做的事情，是要把人们的意愿落实到文本，这样法官才能在审理案件的时候有正确的法律文本可依。所以我认为，我应该为正确恰当的立法程序而发声”。

西蒙认为，新西兰的枪支管理法确实没能有效地控制诸如像半自动步枪那样的杀伤性武器，的确是需要改革的，“让个人如此轻易地获得大杀伤性的武器，完全是说不过去的”。

但他认为，要制止这种情况，并不是喊一个口号这么简单。他表示，新西兰政府这样仓促修改枪支管理法，反而是树立了一个不好的榜样。如果仓促上马改革，最后改革立法效果不好，反而会成为其他国家的笑柄。

西蒙担心，枪支管理法如果没能得到有效的修订，反而会让一些枪支转入地下黑市，到时候管理起来就更难了。所以，他认为，正确而恰当的立法程序是非常必要的，也必须有人站出来维护。

他介绍说，其实总理可以在此前国会开会的时候，就提出修改枪支管理法，然后在最近紧急召开国会来讨论。但是她没有这么做。最后导致的结果是国会按计划休假一周，然后要在9天内通过一个法律。

西蒙认为，这样的操作是不合理的，甚至是“疯狂的”。他说：“如果我们真的对安全问题非常担心，真的要改革枪支管理法的话，应该是需要公众咨询和国会多次讨论的。这样的决策才更有效。”

他还强调，现在新西兰其他各党的国会议员们连枪支管理法修正案的文本都没看到，就纷纷宣布支持，这是说不过去的。

他说：“如果我没看到枪支管理法修正案文本的话，我是不会投赞同票的。但国会其他的119名议员，都没看到修正案文本，就说要投赞同票。 我是唯一一个持不同观点的人。”

新西兰总理阿德恩3月21日宣布，新西兰禁止生产、销售和使用军用式半自动步枪和突击步枪。禁令从当地时间21日下午3时起生效。禁令还涉及大容量弹匣以及可增强武器攻击性的半自动武器改装件。

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