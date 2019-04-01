向奥巴马医改全面“宣战”后 又一个特朗普新规遭重挫

据美媒报道，特朗普政府本周向被称为“奥巴马医改”的“平价医疗法案”(ACA)全面宣战，但外界普遍预期这将会迎来很多挑战。美国一名地方法院的联邦法官日前阻止了其中一项试图破坏奥巴马医改的努力。

报道称，地方法官叫停了劳工部于去年6月出台的一项规定，源于特朗普于2017年秋季签署的行政令，旨在让小企业和自由职业者更容易联合起来，允许他们依据其行业或所在位置一起购买保险，规避平价医保法中的许多要求，从而降低保费，获得适宜的健康保险计划。这是特朗普政府试图削弱奥巴马医改的众多举措之一。

在过去的一周中，特朗普政府掀起了一波向奥巴马医改挑战的强烈攻势。美国司法部日前致信联邦上诉法院，支持完全取消惠及数千万美国人的平价医疗法案，这是该机构立场的重大转变。起初，特朗普政府并未料想要将奥巴马健保“一锅端”，司法部于去年6月表示，不购买保险的罚款应与该法案的其他规定分开来看，后者仍然有效。

但特朗普日前在推特上、媒体采访中屡次表示，共和党将变身“健保党”，暗示将于年底前出台替代奥巴马健保的政策。

在2017年共和党控制的参院中，一项试图废除并取代奥巴马医改的方案宣告失败，特朗普在此问题上一直努力获得关注，但党内的许多人都对重启战斗持谨慎态度，他们并无替代方案可以通过民主党人控制的众院。众议院领导人也几乎没有政治动机向共和党人低头。

数日前，另一项试图削弱奥巴马医改的举措也遭阻挠。阿肯色州一名联邦地方法院叫停了政府允许阿肯色等各州对白卡申请者施加工作要求的努力。

在最近的案件中，11个州和哥伦比亚特区的总检察长提起诉讼，辩称“协会健康计划”(AHP)违反了“平价医疗法”和“雇员退休收入保障法”，后者管辖自保计划。

(责编：刘叶婷、杨牧)