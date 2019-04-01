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乌克兰大选：警方收到500起选举违规行为举报

2019年04月01日10:16  来源：中国新闻网
 

据俄罗斯卫星网1日报道，乌克兰国家警察局新闻秘书特拉卡罗表示，警方已经接到522起涉及选举的违法或违规行为举报，其中8起进行了刑事立案。

特拉卡罗在社交媒体上发文写道：“截止14点整，共登记552起关于违反选举规定的举报，已经针对8起进行了刑事立案。”

3月31日乌克兰举行总统选举。据乌内务部数据，超过13万名执法人员当天负责维护秩序。据中央选举委员会的最新数据，截止11点投票率达到16.67%。

来自16个国家和15个国际组织的2344名国际观察员参与监督投票过程。投票于当地时间31日8时开始，20时结束。

目前候选人共有39人，是乌克兰迄今参选人数最多的一届总统选举。乌克兰出口民调显示，乌克兰总统大选首轮投票无人得票过半，喜剧演员出身的政治新人泽伦斯基以30.4%得票率领先群雄，现任总统波洛申科则位居第二，两人可能要在4月的第二轮决选中一决高下。

据报道，基辅当局关闭了俄罗斯境内以及顿巴斯地区的投票站，导致超过700万乌克兰选民无法参与投票。

(责编：刘叶婷、杨牧)
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