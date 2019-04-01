也门政府军打死数十名胡塞武装人员

亚丁消息：也门政府官员3月31日说，政府军当天收复达利阿省北部地区，并打死数十名胡塞武装人员。

一名不愿透露姓名的也门政府官员告诉新华社记者，胡塞武装3天前从政府军手中夺走达利阿省北部地区。为收复失地，几天来政府军一直向该地区胡塞武装发动进攻。政府军31日在与胡塞武装的交火中打死数十名武装人员，最终将这一地区夺回。13名政府军士兵在交火中死亡。

胡塞武装目前尚未就此发表评论。

达利阿省位于也门南部。政府军与胡塞武装经常在达利阿省北部和西部地区发生交火。

2014年9月，也门胡塞武装夺取首都萨那，后又占领也门南部地区，迫使总统哈迪前往沙特阿拉伯避难。2015年3月，沙特等国针对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就荷台达停火、战俘交换等重要议题达成一致，但不久双方就互相指责对方破坏协议。（记者聂云鹏 王薇）

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