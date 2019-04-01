美俄元首磋商委内瑞拉局势？ 俄方否认美方提议

俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫30日告诉媒体记者，俄罗斯方面没有收到美国方面有关磋商委内瑞拉局势的请求。

前一天，俄罗斯参与建设的直升机飞行训练中心在委内瑞拉投入使用，将向委内瑞拉飞行员提供全面训练。

【否认有请求】

美国总统唐纳德·特朗普29日说，他可能会在某个时间与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京磋商委内瑞拉危机。

不过，针对媒体记者有关美俄领导人是否将磋商委内瑞拉局势的提问，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫30日给出否定回答。

他说，俄方没有收到美方磋商请求，无论是以电话交谈还是两人见面的方式。

委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗去年5月赢得连任，今年1月开始第二届任期。反对派要员、国民议会主席胡安·瓜伊多不承认选举结果，1月23日自行宣布就任“临时总统”，得到美国、欧洲和一些拉丁美洲国家承认。国际社会呼吁以外交和政治手段化解委内瑞拉政治危机。

美国和俄罗斯代表本月18日至19日在意大利首都罗马会面，磋商委内瑞拉危机。与会的俄外交部副部长谢尔盖·里亚布科夫说，俄方警告美方不要武力介入委内瑞拉。

【伙伴有合作】

俄罗斯国防产品出口公司29日说，俄方参与建设的直升机飞行训练中心当天在委内瑞拉投入使用。这一中心依据俄罗斯国防产品出口公司和委内瑞拉军事工业公司的合同设立，将向委内瑞拉飞行员提供全面训练，帮助他们掌握米－17V－5型、米－35M型和米－26T型直升机的操作要领。

委内瑞拉国防部长弗拉基米尔·帕德里诺·洛佩斯在一份声明中说，有了这家训练中心，委内瑞拉今后可以向其他拥有俄罗斯米系列直升机的国家提供飞行训练。

“这是平等战略伙伴之间、即俄罗斯和委内瑞拉合作的一部分，”他说，“世界其他地方没有这样的中心。”

俄罗斯空军两架大型飞机23日抵达委内瑞拉首都加拉加斯。据委内瑞拉独立记者哈维尔·马约尔卡报道，飞机载有俄方官兵大约100人。美国总统特朗普27日要求俄方从委内瑞拉撤出“部队”，否则美方不排除“任何选项”。

俄罗斯和委内瑞拉方面相继驳斥有关俄方军事人员在委内瑞拉投入军事行动的说法，说俄方人员赴委内瑞拉是为落实双方军事和技术合作，将视委内瑞拉政府需求决定在这一南美洲国家的停留时间。（闫洁）（新华社专特稿）

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