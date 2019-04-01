乌克兰总统称相信选举会公平 泽连斯基支持率高

乌克兰总统彼得罗·波罗申科30日说，他相信本周末总统选举会公平举行。
波罗申科说，选举公平自由地举行、乌克兰人表达意愿的权利获得保护，这些非常重要，“我相信这次选举会是这样”。
乌克兰总统选举定于3月31日投票。28日发布的最后一批民意调查结果显示，在热播电视剧中扮演“总统”的喜剧演员弗拉基米尔·泽连斯基所获支持率继续领先，波罗申科和前总理尤利娅·季莫申科或许只能竞争进入第二轮投票的资格。
依据乌克兰法律，如果31日投票中没有候选人获得超过50%的选票，4月21日将举行第二轮投票，在首轮投票领先的两名候选人中选出总统。新总统应当不晚于6月3日宣誓就职。（闫洁）【新华社微特稿】
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