英国年轻人“蛰居”现象堪忧 社交孤立逃避现实

提起逃避社会的“蛰居族”，人们首先会想到日本。不过，英国一项研究显示，因在现实生活中遭遇挫折，一些英国年轻人选择社交孤立，蛰居现象令人忧虑。

格拉斯哥大学主导的这项研究显示，如今英国有超过4万年轻“蛰居族”把自己关在卧室里，“与世隔绝”长达数月甚至数年。研究人员认为，导致年轻人蛰居的主因是学习成绩不佳或对未来难找到理想工作的焦虑。多数年轻“蛰居族”因此沉迷于社交媒体，活在虚拟世界中。

英国《每日邮报》3月31日援引研究人员的话报道，青少年把藏在卧室里视为唯一的解决办法，他们通常没什么学历，却要面对不确定性越来越多的工作环境，“他们感觉没有未来”。

戴夫·汤普森与相关机构合作，向年轻“蛰居族”提供帮助。他说：“当一名年轻人现在比以往任何时候都难……我们看到年轻人选择脱离社会。”（乔颖）【新华社微特稿】

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