原标题：阿富汗第一副总统车队遭袭1名保镖身亡

阿富汗第一副总统阿卜杜勒·拉希德·杜斯塔姆的车队30日在阿北部巴尔赫省遭到袭击，杜斯塔姆本人没有受伤，他的一名保镖身亡。

阿富汗黎明电视台当天援引杜斯塔姆一名助手的话报道说，杜斯塔姆的车队在从巴尔赫省到朱兹詹省的路上多次遭到塔利班武装伏击，所幸杜斯塔姆本人没有受伤。

有消息说，杜斯塔姆的一名保镖在袭击中死亡，另有2人受伤。

据报道，杜斯塔姆30日下午结束在国外的旅行返回阿富汗，随后他在巴尔赫省举行的一场集会上发表讲话称，如果获得政府授权，他能在6个月内消灭阿富汗北部地区的塔利班武装。演讲结束后，他乘车前往朱兹詹省。

塔利班已宣称制造了袭击事件，并称袭击造成杜斯塔姆的4名保镖死亡、6人受伤。（记者邹德路 陈鑫）

(责编：崔越、杨牧)