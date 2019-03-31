原标题：波音麻烦不断：遭空难受害者家属起诉 被指获非法补贴

中新网3月30日电 综合报道，美国波音公司近日风波不断：29日，美媒引述知情人士的话称，美国政府调查人员研究埃塞俄比亚空难的客机黑匣子数据后，初步结论认为防失速系统曾在坠机前自动启动。此前，一名埃塞航空遇难者的家属已经对波音提起诉讼。此外世界贸易组织(WTO)上诉机构日前也宣布，美国华盛顿州政府违反世贸裁决，非法对波音提供补贴。

埃塞航空遇难者家属在美国起诉波音

埃塞俄比亚航空公司的波音737-MAX 8客机3月10日发生空难，造成157人死亡。卢旺达籍遇难者穆索尼的家属日前上诉至芝加哥联邦法院，控告波音客机的自动驾驶系统存在缺陷，是这场空难中首次有罹难者家属向波音提告。波音未有评论案件。

穆索尼的家属在上诉状表示，波音在737-MAX 8客机设计上出现严重疏忽，令飞机传感器失灵，导致机身不受控，而波音并未向公众、其他航空公司和飞行员提出警告，亦无为飞行员提供足够训练，教导他们使用737-MAX 8客机的自动驾驶系统。

法律专家指出，由于在美国法院提告，获赔偿金额高于在其他国家，故死难者家属可能倾向在美国法院提起诉讼，类似诉讼案料将持续出现。

美媒：埃塞客机失事前防失速系统曾启动

2018年10月印度尼西亚狮航空难的失事客机型号同为737-MAX 8，在两宗空难中，客机防失速系统均被指有故障，导致机头突然向下俯冲。

《华尔街日报》29日引述知情人士称，美国政府调查人员研究埃塞俄比亚空难的客机黑盒数据后，初步结论认为防失速系统曾在坠机前自动启动。

波音日前表示，已修补737-MAX 8的软件系统，避免因读取错误数据而触发防失速系统。

不过有媒体指出，除非美国联邦航空局和其他航空监管机构确认软件已修补，以及飞行员接受使用新版系统的训练，否则全球多国仍会继续停飞该型号客机。

波音被指获美国州政府非法补贴

波音遇到的麻烦还不仅于此：继737-MAX系列接连发生空难后，世界贸易组织(WTO)上诉机构日前宣布，美国华盛顿州政府违反世贸裁决，非法对波音提供补贴，对主要对手法国空中巴士公司造成不公平竞争，但涉案金额仅占美国政府对波音补贴的一小部分。

波音与空中巴士为全球目前最主要的民航客机制造商，两者分别获美国和欧盟给予巨额补贴。美国与欧盟自2004年起，已互相指控对方向航企不法支付补贴，

世贸组织2017年6月发表裁决，指出美国29项对波音的补贴中，有28项均符合规定，但华盛顿州的税务补贴违规，美国和欧盟均就判决上诉，世贸上诉机构终裁定维持原判。

裁决指出，华盛顿州对波音提供营业及开业许可税免税优惠，其中单是2013年至2015年间，优惠额已达3.25亿美元，导致空中巴士在期内5项展销活动中，A320或A320neo客机销量受挫。另外，美国南卡罗来纳州等地亦向波音提供补贴，但未能证实该些补贴有否影响空中巴士。

欧盟指出，裁决证明美国持续罔顾世贸规则，向波音提供补贴。空中巴士形容裁决是欧盟和空巴的胜利，促请美国重新订立合乎公平贸易原则的政策，否则欧盟可能采取反制措施。

(责编：崔越、杨牧)