原标题：阻止非法移民进入 特朗普威胁下周将关闭美墨边境

美国总统唐纳德·特朗普29日威胁，如果墨西哥无法阻止非法移民前往美国，他下周可能关闭南部边境。

多名分析师认为，关闭边境将冲击两国经济，影响美墨边境合法人员和经贸往来。

【放狠话】

特朗普29日在社交媒体“推特”写道：“如果墨西哥不能立即阻止所有非法移民经由南部边境进入美国，我将在下周关闭边境，或者大部分边境。”

就任两年来，特朗普多次提及关闭美墨边境，这次给出具体时间。他说，“我没有开玩笑”，威胁关闭边境“可能意味着（中断）所有（对墨）贸易”，而且“会关上相当长一段时间”。

特朗普抱怨墨西哥方面应对非法移民不力：“对他们而言，阻止移民北上容易，但他们（墨方）就不那么做。”

针对特朗普最新指责，墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔29日说，墨方正在尽力应对非法移民偷渡，“我们想与美国政府保持良好关系”。

墨西哥外交部长马塞洛·埃布拉德在“推特”回应，墨方不受制于威胁，是美方“最好的邻居”。

美国公民身份和入境事务局前首席顾问斯蒂芬·列戈姆斯基告诉路透社记者，作为美国总统，特朗普有权关闭特定入境口岸，但立即关闭所有口岸将面临法律挑战。

【补人力】

美国国土安全部长科斯特珍·尼尔森说，特朗普再提关闭边境可能与即将抵美的非法移民大潮有关。

按多名国土安全部官员的说法，在美墨边境寻求庇护的人数激增，大约10万人3月抵达美国南部边境，是十多年来人数最多的一个月；多数来自厄瓜多尔、洪都拉斯、危地马拉等国。

尼尔森28日警告国会，政府现拘留超过1200名无人陪同的未成年人、6600多个非法入境移民家庭，面临“系统性崩溃”。她说，可能关闭多个指定的入境口岸，调用750名入境口岸工作人员处理移民事务。

尼尔森说：“如果我们必须关闭口岸，以照顾要来的所有人，我们会那么做。”

【殃经济】

国土安全部警告，入境口岸人员调动可能导致通关缓慢。交通部数据显示，1.93亿人次去年经陆上口岸入境美国。

一名目击者告诉路透社记者，墨西哥华雷斯市和美国得克萨斯州埃尔帕索市之间的边境口岸29日下午等待时间比以往更长，货车排起长队。一名赶往美国上班的驾车人抱怨，堵在入境口岸3个小时。

美联社报道，关闭边境对美方加利福尼亚州圣迭戈至南得克萨斯地区影响尤为严重，包括出售墨西哥农产品的超级市场、依赖进口零部件的工厂和其他领域。

美国商会数据显示，美墨日均货物贸易额为17亿美元。这一机构警告，关闭美墨边境将导致“经济彻底崩溃”，威胁美国500万个就业岗位。

墨西哥是美国第三大贸易伙伴，美国人口普查局数据显示，美墨2018年双边贸易总额为6120亿美元。

圣迭戈奥泰梅萨商会主管阿莱扬德拉·迈尔·特兰说，关闭边境向墨西哥方面释放错误信号，可能迫使墨西哥企业最终转向亚洲市场。“我认为（关闭边境）将在许多领域产生破坏性影响，”他说，“从长远看，基本上是搬起石头砸自己的脚。”（刘秀玲）（新华社专特稿）

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