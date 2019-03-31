红十字会准备施援委内瑞拉 委政府暂无回应

红十字会与红新月会国际联合会主席弗朗切斯科·罗卡29日证实，15天内将向委内瑞拉提供援助物资，预期惠及这一南美洲国家65万人。他警告委内瑞拉政府和反对派不要干预。
【红十字会寻中立】
罗卡在委内瑞拉首都加拉加斯告诉媒体记者，15天内将提供首批援助物资，以帮助65万名委内瑞拉人，包括医疗设备、手术用品和发电机。
他说，委内瑞拉深陷政治危机，“但人道主义先行……我们不允许其他方面插手”。
红十字会与红新月会国际联合会总部设在瑞士日内瓦，作为各国红十字会和红新月会的联合组织，是独立的非政府人道主义团体。
罗卡说，这一组织的员工将视医院需求发放援助物资，不管它是否由委内瑞拉当局运营；物资发放将遵循“中立、独立原则”。
【委政府暂无回应】
红十字会与红新月会国际联合会说已经就物资发放与各方达成协议，没有具体说明。
委内瑞拉政府官员没有出席29日红十字会与红新月会国际联合会在加拉加斯的记者会，没有回应红十字会与红新月会国际联合会准备提供援助的消息。
就红十字会的施援打算，委内瑞拉反对派要员胡安·瓜伊多在社交媒体上“邀功”，同时提醒民众保持警惕、不要让援助物资遭挪用。
瓜伊多1月23日自行宣布就任“临时总统”，得到美国、欧洲和一些拉丁美洲国家承认。反对派2月试图在委内瑞拉与巴西和哥伦比亚交界的边境口岸接收美方“援助”物资，遭委内瑞拉安全部队拦截。总统尼古拉斯·马杜罗政府多次声明拒收美方物资，指认美方虚伪，试图以援助为幌子为军事干预打前站。
【美国施压委军方】
自委内瑞拉政治危机爆发以来，美国方面不断施加外交和经济压力，寻求在这一国家实现政权更迭。委内瑞拉国防部长弗拉基米尔·帕德里诺·洛佩斯29日证实，美国政府高级官员给他发送信息。
帕德里诺·洛佩斯在社交媒体“推特”留言，美国总统国家安全事务助理约翰·博尔顿“给我发信息，要求我做正确的事。我告诉他，我们正在依据（委内瑞拉）宪法行事，意思是我们尊重并且捍卫民众的意愿、支持合法政权”。
他说，美方称俄罗斯空军两架大型飞机搭载人员和装备抵达加拉加斯为“丑闻”，但美国军机先前抵达哥伦比亚边境城市库库塔，美国空军在委内瑞拉周边地区释放的情报信号近期增加800%，“对这种威胁委内瑞拉主权的事情却没有人指指点点”。（杜鹃）（新华社专特稿）
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】