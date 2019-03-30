东南欧四国领导人在布加勒斯特举行会晤

罗马尼亚、保加利亚、希腊和塞尔维亚四国领导人29日在罗马尼亚首都布加勒斯特举行会晤并签署一份共同声明，重申支持西巴尔干国家加入欧盟的进程，强调四国在能源、交通等多个领域合作的重要意义。

根据罗马尼亚政府当晚发布的新闻公报，罗总理登奇勒、保加利亚总理鲍里索夫、希腊总理齐普拉斯和塞尔维亚总统武契奇在声明中一致同意，欧盟扩大进程是欧盟轮值主席国罗马尼亚的优先事项。声明说，自欧盟2018年发布针对西巴尔干地区的扩大战略以来，各方共同努力的重点是将2019年变成拥有具体成果的一年。

声明指出，一个强大、团结和凝聚的欧盟才符合现有成员国和未来成员国的利益。罗马尼亚、保加利亚和希腊对塞尔维亚政府为入盟进程取得进步所付出的努力表示欢迎，鼓励塞尔维亚保持改革的节奏并确保其可持续性和不可逆转性。

四国领导人在声明中重申对共同感兴趣的区域项目的支持，特别是交通、能源、信息和通信技术以及青年和体育等领域项目，以促进区域整体发展和连通性。

四国领导人坚信，能源安全必须在欧洲层面或区域层面得到加强。齐普拉斯在会晤后对媒体表示，希腊和罗马尼亚将致力于黑海和地中海之间的能源联通管理。

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