脱欧协议第三次遭议会否决！英国真要“硬脱欧”？

综合报道，英国议会3月29日表决脱欧协议，以344票反对、286票支持，第三次否决首相特蕾莎·梅(Theresa May)的脱欧协议。这意味着英国无法在5月22日协议脱欧，必须在4月12日前提出脱欧新方案或无协议脱欧。

脱欧协议第三次被否决

29日这份最新投票表决议案包含两部份，即具法律约束力的《退出协议》，当中涵盖英国和欧盟的“分手费”、公民权、过渡期、北爱“边境保障措施”等细节，以及另一份《英欧未来关系政治宣言》。

欧盟认为，英国与欧洲议会必须通过《退出协议》，英国方能脱欧。而《英欧未来关系政治宣言》不具法律约束力，英欧将在脱欧过渡期内，就未来的政治、贸易以及安全等关系进行谈判。

特蕾莎·梅在表决前的发言中，再呼吁议员支持议案，重申自己“已准备好比原先计划更早离任”，以为国家和政党做正确的事。

3月29日的投票中，脱欧协议以58票之差被否决。相比首次表决的230票和第二次表决的149票，差距明显收窄。

报道指出，部分曾在前两次表决投反对票的疑欧派保守党议员转变立场，但因未能说服在野工党和保守党政治盟友北爱尔兰民主统一党支持，协议再遭封杀。

英国首相府消息人士说，“很明显，今天的投票结果不是我们想要的。但是，我们发现一些保守党的资深议员今天投票支持政府的方案。他们的人数比先前高许多。”

特蕾莎·梅表示对投票结果感到非常遗憾，称英国需寻找另一出路，现在极可能要参加5月的欧洲议会选举。

3月23日，伦敦市中心举行了大规模呼吁举行“第二次脱欧公投”的示威游行。名为“交给人民”的组织者声称，参加示威游行的英国民众来自全国各地，超过一百万人。图为示威游行队伍聚集在市中心议会广场，密集的人群里三层外三层，水泄不通。中新社记者 张平 摄

“无协议脱欧”可能性增大

在29日决议第三次被否决之后，特蕾莎·梅必须在4月12日之前争取延长谈判过程，以避免造成无协议脱欧的局面。

根据此前欧盟峰会议定的流程，英国脱欧的下一个关键日期是4月12日：要么于当日无协议脱欧，要么在那之前向欧盟申请长期延期，但这也意味着英国必须参加5月23-26日的欧洲议会选举。

特蕾莎·梅的脱欧议案再被否决后，欧洲理事会主席图斯克立即宣称，将在4月10日召开紧急欧盟峰会商讨如何应对。

欧盟委员会在29日发表声明说，英国必须在4月12日之前“提出推进的方案”供欧洲理事会讨论。

声明还说，“4月12日‘无协议脱欧’前景可能性增大。欧盟自2017年12月以来一直在为此作准备。欧盟现在已经为4月12日午夜‘无协议脱欧’做好全面准备。”

鉴于英国议会绝大多数议员反对无协议脱欧以及议员们还将在4月1日就一些替代方案举行意向表决，梅首相表示，英国必须找到“继续推进的替代方案”。

英国首相府表示，英国5月参加欧洲议会选举并不是“不可避免”。首相府的消息来源说，梅将继续就她的脱欧协议在议会寻求支持，“很明显，眼下还需要作出更多努力。但是至少，我们走的方向是对的。”

3月23日，伦敦市中心举行了大规模呼吁举行“第二次脱欧公投”的示威游行。图为一满头是欧盟标志的老人为演讲者鼓掌。中新社记者 张平 摄

英首相辞职压力倍增

为争取保守党人支持，特蕾莎·梅此前承诺，只要协议获通过，她便会辞职。29号投票结果出炉后，梅的发言人拒绝回应记者“特蕾莎·梅会否辞职”的提问，仅称首相正集中处理对国家正确的事情，继续寻求国会支持脱欧协议。

英国反对党工党领袖科尔宾说，“议会已经明确表示，协议必须修改。”

“现在必须找到替代方案。如果首相不能接受这一点，那么她必须辞职，不是未来一个不确定的日子，而是现在。这样，我们就可以通过大选来决定国家的未来。”

保守党脱欧派的欧洲研究小组副主席史蒂夫·贝克说，现在该是梅首相辞职的时候了。

他说，“这绝对是特蕾莎·梅的最终失败。我们必须继续前进。”“协议没有通过，将来也不会通过。我只能遗憾地表示，现在该是特蕾莎·梅实现她的诺言让位的时候了，以便新领导人可以提交一份议会可通过的脱欧协议。”

英国脱欧最新日程表

4月1日星期一：议员对各种脱欧方案进行投票，以确定是否能就推进的方向达成一致

4月3日星期三：可能举行另一轮所谓的“意向性投票”

4月10日星期三：欧盟领导人举行紧急峰会，讨论英国进一步延期的请求

4月12日星期五：英国脱欧日——如果英国不要求或者欧盟不批准进一步延迟

5月23日至26日：欧洲议会选举。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)