英国议会再次否决“脱欧”协议

英国议会下院29日第三次否决了英国首相特雷莎·梅主张的“脱欧”协议。
据英国广播公司(BBC)报道，政府内阁在议会下院动议通过“脱欧”协议中的“脱离条款”部分的协议内容。经过激烈辩论，议员们以344票反对、286票支持的投票结果否决了该项动议。
特雷莎·梅主张的“脱欧”协议分为599页的“脱离条款”和26页的“政治宣言”两大部分，曾两度遭到英国议会投票否决。为避开议会作出的该“脱欧”协议“没有实质改变不得再次投票表决”的限制，特雷莎·梅将具有法律效力的“脱离条款”部分，单独提交议会进行投票表决。
为争取保守党内反对派的支持，促使“脱欧”协议获得议会通过，此前，特雷莎·梅首度公开表示“协议通过即辞职”。此举被英国媒体视为特雷莎·梅的“最终一搏”。
反对党工党党魁杰里米·科尔宾(Jeremy Corbyn)抨击称，没有包括与欧盟未来关系的“政治宣言”，是“蒙着眼睛‘脱欧’”。对特雷莎·梅的拼搏至关重要的北爱尔兰政党民主联盟党(DUP)，仍未改变前两次投票的立场，再度投票反对。
面对再度被否决，特雷莎·梅表示这一结果“令人深感遗憾”，英国将不得不寻找“另一条前进的路”。
英国原定3月29日正式“脱欧”，日前英国与欧盟双方均已确认推迟。根据欧盟为其提供的推迟“脱欧”时间表，如“脱欧”协议在英国议会第三次投票中得以通过，将允许英国“脱欧”期限延至5月22日；如果未能通过，则英国必须在4月12日之前做出抉择。(完)
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