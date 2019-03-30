出国资金来历不明！委内瑞拉禁瓜伊多15年内任公职

委内瑞拉总审计长埃尔维斯·阿莫罗索28日宣布，禁止国民议会主席胡安·瓜伊多15年内担任国家公职，缘由是国家审计署调查发现，这名反对派要员境外出行资金来历不明。

瓜伊多回应，审计机关的禁令对他无效。

【处罚】

阿莫罗索在一份声明中说，瓜伊多作为议员的财务记录显现违规，涉嫌在财产申报中隐瞒、伪造数据信息并且瞒报从其他国家和国际机构收受资金，促使审计机关2月11日对他的财产启动调查。

阿莫罗索说，现已查明，自2015年当选议员以来，瓜伊多在未经议会授权的情况下出国超过91次，花销共计5.7亿主权玻利瓦尔（约合17.27万美元），所用资金来源不详。

瓜伊多2月22日不顾最高法院的离境禁令出国，先后在哥伦比亚、巴西、巴拉圭、阿根廷和厄瓜多尔逗留，争取国际支持。

阿莫罗索同时指认瓜伊多与别国政府接触过程中损害委内瑞拉利益。

委内瑞拉Noticias24新闻网站援引阿莫罗索的话报道，总审计署工作条例第105条规定，可以以剥夺国家公职人员权利的形式予以处罚，总审计署因而决定禁止瓜伊多担任任何公职，禁令有效期15年。

委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗去年5月赢得连任，今年1月开始第二届任期。瓜伊多不承认马杜罗连任资格，1月23日自行宣布就任“临时总统”，得到美国、欧洲和一些拉丁美洲国家承认。国际社会呼吁以外交和政治手段化解委内瑞拉政治危机。

【不认】

瓜伊多28日回应，禁止他担任公职的处罚决定无效。

瓜伊多声称，阿莫罗索不是“合法”的总审计长，“唯一有权任命总审计长的机构是合法国会”，即国民议会。

委内瑞拉问题多国联络小组当天在厄瓜多尔首都基多开会，就委内瑞拉局势发表一份声明，谴责禁止瓜伊多担任公职是“政治决定”，缺乏“正当法律程序”。

这份声明同时呼吁不要在委内瑞拉使用武力，主张尽快举行总统选举。

委内瑞拉问题多国联络小组由一些欧洲联盟成员国和拉美国家今年1月设立，以期为委内瑞拉举行新一轮选举创造条件。德国、法国、英国、西班牙、意大利等欧洲国家和厄瓜多尔、哥斯达黎加、乌拉圭、玻利维亚加入。

俄罗斯卫星通讯社报道，玻利维亚副外长玛丽亚·德卡门·阿尔门德拉斯告诉媒体记者，这份声明违背不干涉原则，企图向委内瑞拉强加某种行动。玻利维亚不同意声明的内容，不支持这份声明。

【游行】

委内瑞拉新闻和通信部长豪尔赫·罗德里格斯说，政府决定全国从29日开始恢复上班，但各级学校停课时间无限期延长。

马杜罗27日晚宣布政府已经恢复全国80%地区的电力供应，呼吁支持者30日举行游行，回应反对派破坏电力设施的行径。马杜罗说，25日开始的全国大范围停电由反对派“恐怖袭击”造成。

瓜伊多则呼吁支持者30日示威，抗议本周发生的大范围停电。

委内瑞拉多个地区25日下午停电，政府在停电后数小时内恢复部分地区电力供应。当天晚上，全国多数地区再次停电。政府指认反对派破坏主要发电设施古里水电站，企图彻底破坏发电和输电系统。

按照罗德里格斯的说法，委内瑞拉供电系统最近3周遭到4次大规模攻击，时间分别是3月7日、9日、11日和25日，最终导致这个南美洲国家25日遭遇一个月内第二次全国性停电。政府因而宣布26至28日为休息日。

国家电力公司通报，在古里水电站发现“人为破坏”迹象。马杜罗政府指认停电原因是美国以及美国支持的委内瑞拉反对派勾结、对政府发动“能源战”。美国政府否认牵涉停电。（王逸君）（新华社专特稿）

(责编：刘叶婷、刘洁妍)