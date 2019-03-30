再加6个月！德国政府延长对沙特军售禁令

德国政府28日延长对沙特阿拉伯武器销售禁令6个月，禁售期间不批准新的武器出口许可申请。

“禁售令将再延长6个月，至9月30日，”德国政府发言人斯特芬·赛贝特28日经由电子邮件发布这一消息，“这期间政府不会批准新的出口申请。”

起因于沙特籍记者贾迈勒·卡舒吉在沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆内遇害，同时担忧沙特方面把德制武器用于对也门的军事干预，德国政府从去年11月起对沙特禁售武器。

禁售令执行5个月，德国总理安格拉·默克尔领导的联盟党希望解除禁令，缘由是禁售波及英国和法国，德国企业参与的项目无法交付武器，包括沙特以100亿英镑（约合880亿元人民币）购买的48架英国“台风”战斗机。

与联盟党联合执政的社会民主党则要求延长对沙特军售禁令。

禁售令去年11月发布时，先前获批的出口许可得以豁免。德国政府28日说，延长那些出口许可的有效期9个月，前提是企业承诺不会在年底前交付完工的武器系统。

德国政府28日早些时候回答绿党议员奥米德·努里普尔提问时证实，2018年3月至2019年3月，德国对沙特军售项目合同金额总计2.55亿欧元（19.3亿元人民币），所有许可都在去年11月禁售令发布前获批。（刘秀玲）【新华社微特稿】

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