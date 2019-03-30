土耳其“不听话” 美国或将其“踢出”F－35项目

美国消息人士28日向路透社披露，因土耳其执意购买俄罗斯S－400型防空导弹系统，美国正评估能否把土耳其排除出F－35型联合攻击战斗机项目。

消息人士批驳土方先前说法，认为土耳其在F－35项目中的作用并非无可替代。

【可替代】

多名消息人士披露，土耳其生产F－35战机大约800个零部件，但并非不可替代。土方只是“极少数”零部件的唯一供应商，而这些零部件可以转包给先前竞标失败的生产商。

例如，在土耳其生产的机身中段可交由美国诺思罗普－格鲁曼公司生产，后者已在加利福尼亚州制造同一组件。

美国五角大楼和土耳其大使馆没有回应上述说法。

F－35战机由美国洛克希德－马丁公司制造。土耳其是美国的北大西洋公约组织（北约）盟友，长期参与F－35联合研发项目，生产F－35机身、起落架和飞行仪表板等部分零部件和组件。

美国等北约国家先前多次警告土耳其不要购买S－400，理由是这一俄制防空系统与北约防空系统不兼容。这些国家担忧，S－400的雷达系统可能掌握如何定位并追踪F－35，导致这一隐形战机今后难以躲避俄方武器攻击。

S－400是俄制第四代防空导弹系统，2007年列装俄军，能够拦截和摧毁空天攻击武器。土耳其2017年与俄罗斯签订S－400系统采购协议，俄方预期今年7月向土耳其交付第一批S－400。

【要封堵】

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安多次重申，土方致力于购买S－400。美国先前提议，只要土耳其本月底以前放弃购买S－400，就以优惠价向土方出售较昂贵的“爱国者”反导系统，作为替代选择。

截至目前，土耳其没有接受这一“优惠条件”。

土耳其自认为是F－35项目关键参与方。土外交部长梅夫吕特·恰武什奥卢去年12月说，美方不能单方面取消土方参与。

美方消息人士认为，“踢出”土耳其对F－35生产的影响可能不大。洛克希德－马丁工厂生产计划可能因此推迟3个月。洛－马拒绝回应这一说法。

按照路透社的说法，将长期伙伴土耳其“踢出”F－35项目恐导致业已紧张的美土关系再遭重创。

同一天，美国国会4名参议员提出跨党派议案，禁止美方向土方交付F－35，直到美政府证实土耳其不会接收S－400。

按照先前达成的交易，美方将向土方出售100架F－35，迄今已交付两架，但战机依然停在美国空军基地内。土方已派多名飞行员赴基地接受培训，以便今年11月正式提走这两架F－35。

美国代理国防部长帕特里克·沙纳汉26日说，希望土耳其继续留在F－35项目中，但土方需要购买“爱国者”系统。（海洋）（新华社专特稿）

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