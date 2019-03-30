俄舰在黑海跟踪监视三艘北约护卫舰

俄罗斯国防部29日发布消息说，俄黑海舰队的两艘军舰当天跟踪了在黑海水域航行的三艘北约军舰。
俄国防部说，来自荷兰、加拿大和西班牙的三艘北约护卫舰29日在黑海某水域编队航行，俄黑海舰队的“伊万·胡尔斯”号侦察舰和“瓦西里·贝科夫”号巡逻舰一直跟踪监视这些北约舰只的活动。
据俄媒体报道，上述西方舰只服役于北约第二海上常备部队，将在黑海停留三个星期。在此期间，这三艘军舰将在黑海部分水域“巡逻”，与乌克兰和格鲁吉亚伙伴演练协同配合，并访问格鲁吉亚某港口。
根据1936年部分西方国家与苏联签订的《蒙特勒公约》，非黑海沿岸国家的军舰可在黑海水域单次逗留不超过21天。
俄外交部日前发布的特别声明说，北约正在东欧地区加强部署，改造更新军用设施，2018年北约军舰在黑海水域的累计逗留时间由此前每年最多80天增至120天。（记者栾海）
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