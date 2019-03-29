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俄为太平洋舰队建造的首艘636.3型潜艇下水

2019年03月29日20:33  来源：新华网
 
原标题：俄为太平洋舰队建造的首艘636.3型潜艇下水

　　新华社圣彼得堡3月29日电（记者鲁金博）据俄罗斯媒体29日报道，俄罗斯圣彼得堡海军部造船厂为太平洋舰队制造的首艘636.3型潜艇“堪察加彼得罗巴甫洛夫斯克”号28日下水。

　　报道援引海军部造船厂总经理布扎科夫的话说，造船厂与军方2016年签署为太平洋舰队制造6艘该型号潜艇的合同，首艘潜艇将于2019年内交付海军。

　　636.3型柴电潜艇由俄罗斯“红宝石”海军装备中央设计局研发，属基洛级改进型第三代常规潜艇，被认为是当前最安静潜艇之一。该型潜艇长73.8米、宽9.9米，航速达20节，最大潜深300米，自持力45天，潜艇乘员52人，潜航排水量4000吨，战斗力较之前型号有大幅提高。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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