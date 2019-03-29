原标题：德国政府将延长对沙特军售禁令

新华社柏林3月29日电（记者张远 任珂）据德国媒体29日报道，德国政府决定延长对沙特阿拉伯军售出口禁令6个月，至9月30日。

德国政府发言人塞伯特说，在禁令有效期内，对沙特军售新申请原则上不会被批准。

据报道，新禁令较原先限制有所松动。其中，德国对沙特军售中涉及英、法等欧洲国家的军售项目，如果是联合制造的军事装备，将不受限制。

沙特记者卡舒吉去年10月遇害后，德国去年11月决定暂停向沙特出口军火。军售禁令本月底到期。就是否延长禁令一事，德国政府内部一度陷入争论。其中，执政党联盟党主张恢复对沙特军售，以保持与英、法等欧洲其他国家的防务政策一致性。

卡舒吉案发生后，美、英、法等国均表示将重新考虑对沙特的军火销售，但最终并未叫停相关军火出口。

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