原标题：一名中国游客在美国旅游点不慎坠崖身亡

新华社洛杉矶3月28日电（记者高山 谭晶晶）中国驻洛杉矶总领馆28日说，据美国警方通报确认，一名中国澳门特区居民当天在美国亚利桑那州大峡谷旅游时不慎坠崖身亡。中国驻洛杉矶总领馆表示将为事故善后提供必要协助。

据美国当地媒体报道，一名50岁左右的男性游客28日上午在大峡谷旅游时不慎滑倒跌下深谷，救援人员使用直升机将其遗体从300米深的谷底运回。

中国驻洛杉矶总领馆日前刚发布领区风险提示，提醒前往亚利桑那州的中国公民要特别留意交通事故、高温炎热以及户外活动风险等。提示说，户外活动因地形险峻、环境复杂，山体滑坡、山石滚落等因素易发险情。

旅游业人士提醒，游客出行时，应提前关注目的地的地质和气候条件，严格遵守景区安全提示，在从事攀岩、滑雪、漂流、跳伞和潜水等高风险项目时，要量力而行。

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