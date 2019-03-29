“未来传播者”中缅合作纪录片作品展映活动在仰光举行

【环球时报—环球网驻缅甸特约记者 辛木】2019年3月29日，“未来传播者”中缅合作纪录片作品展映活动在缅甸仰光中国文化中心举行。中国云南省委常委、常务副省长宗国英率领的云南友好代表团一行6人、中国驻缅甸大使馆公使衔参赞李小艳等参观了展映活动。

中国驻缅甸大使馆文化参赞田善亭、仰光国立文化艺术大学校长吴昂奈敏、缅甸宣传部电影局处长吴登奈、缅甸国立行政管理学院新闻系师生代表、缅甸记者协会代表、侨胞代表和中资企业驻缅代表等人士出席了活动。嘉宾们与活动主办方代表、中缅合作纪录片的主创者们一起观看了系列纪录片。

“未来传播者”中缅合作纪录片作品是由“未来传播者·国际实践训练营”(之后简称“未来传播者项目”)拍摄的系列纪录片，该项活动是由云南大学新闻学院(南亚东南亚国际传播学院)、缅甸《金凤凰》中文报社和仰光中国文化中心共同主办的一次中缅青年合作制作纪录片的实践活动，共有9名缅甸青年与云大新闻学院的学生们一起，共同制作了《云裳》、《在滇之缅》、《生命之绿》、《视界中的科技》、《云花》和《半月》等6部纪录片，本次活动就是对这6部纪录片进行的展映。

展映活动上，来自缅甸和中国的主创者们分享了他们参加“未来传播者项目”的感想和拍摄的经历，与在场的观众一起进行了互动。

首届“未来传播者项目”是由中国云南大学新闻学院联合缅甸《金凤凰》中文报社共同策划组织。项目为期14天，缅甸的9名学员受邀到中国云南大学新闻学院，与学院的师生一起，从选题策划到具体拍摄、后期制作，都由双方共同合作完成，在“快速发展的云南”这个主题下，分别就在华缅甸留学生、云南鲜花产业、云南少数民族服饰文化、新科技与社会生活等选题为切入点，深入采访拍摄，以纪录片的方式拍摄展现了云南改革开放与现代化发展的成就与面貌，影片故事生动，真实感人。

由缅甸青年从自己文化的视角出发确定关于中国的选题，由中缅青年合作摄制完成关于中国题材的视频纪录片，能够更好地讲述中国的故事，是践行“讲好中国故事，发出中国声音”的尝试。据云南大学新闻学院(南亚东南亚国际传播学院)副院长单晓红教授介绍，首届“未来传播者项目”活动的成功举办也给该项活动今后走向更多的南亚东南亚国家提供了宝贵的经验，云南大学新闻学院将继续组织好这样的活动，更好地服务“一带一路”国家倡议。

展映现场主创人员分享的拍摄经历和在华感受，让在场的观众兴味盎然，积极讨论，气氛热烈。

中缅双方与会领导对首届“未来传播者”中缅合作纪录片作品展映活动的圆满成功举办表示祝贺。同时希望中缅青年今后能继续保持联系和沟通，做文化交流传播的青年使者，把中国文化带到缅甸，把缅甸的优秀文化介绍到中国，增进中国人民和缅甸人民的彼此了解，发展中缅两国的友好关系。

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