“一带一路”百国印记短视频大赛颁奖典礼在京举行

人民网北京3月29日电 （记者暨佩娟）3月29日上午，由国务院国资委新闻中心和中国公共外交协会共同支持、环球网主办的首届“一带一路”百国印记短视频大赛在人民日报社举行颁奖典礼。大赛于2月18日启动，共收到来自70多个国家的200多个“一带一路”合作项目的300余部短视频作品。

大赛面向全球“一带一路”项目的参与者与建设者展开，以各国“一带一路”项目建设员工的独特视角，采用短视频形式，讲述中国如何携手各国共同参与当地建设、带动当地经济发展从而构建人类命运共同体的故事。活动在快手、脸谱、推特等国内外视频及社交媒体平台推出后，引起网友的极大关注与积极讨论，全球各地投票参与的人数达3750多万人次。

本次评奖活动设置了“人气短片奖” “创意短片奖” “中企好故事” “工匠精神奖” “友谊使者奖” “特殊贡献奖” “优秀组织单位奖”以及“优秀作品奖”等八大类奖项，共有来自石油能源、基础设施建设等行业的57家企业获奖。

中国公共外交协会副会长陈育明致辞表示，“一带一路”倡议的一个重要诉求是“民心相通”。中国企业在“走出去”的过程中，正在积极通过人文交流密切与所在国人民的关系，营造良好的人文环境。希望“一带一路”沿线的人文交流有助于凝聚共识，创造更加精彩的发展前景。

国务院国资委新闻中心主任助理卢俊致辞说，走出去的中央企业已成为国际社会认识中国、了解中国的重要窗口，成为联结中外的重要渠道。我们从参赛作品中看到，在央企参与“一带一路”建设的路上，每天都有美好的故事发生。这些外籍员工虽然有着不同肤色、不同文化背景，大家对于美好生活的向往，对于构建人类命运共同体的期盼却是共通的。

印度尼西亚驻华大使周浩黎表示，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛即将举行，在这样的背景下举办本次大赛正当其时。大赛的短视频作品反映出中国与印尼以及其他“一带一路”沿线国家的合作，进一步推进了各国之间的关系与理解。

中冶赛迪越南工程技术有限公司的越南籍员工阮氏英桃获得“人气短篇奖”。她说，过去，河静省是越南相对贫穷的地区，当地居民多以农业、渔业为生。中国企业来到当地之后，她亲眼看到河静由一个落后的小渔村演变成全球领先的绿色钢铁基地，看到赤脚打渔的劳动者变成掌握现代化操作技术的专业工人，亲身体会到先进的技术和管理给越南人带来的巨大变化。“希望能有更多中国企业去越南，给当地带去更多技术”。

(责编：刘洁妍、杨牧)