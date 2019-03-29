“一起舞吧——中国-泰国‘同唱友谊歌’文化交流活动”在泰国成功举行

人民网曼谷3月29日电（记者 孙广勇）3月26日， “一起舞吧——中国-泰国‘同唱友谊歌’文化交流活动”在泰国清迈大学举行。来自中国广西的舞蹈达人玄聪作为旅游文化交流大使与清迈大学的同学们用舞蹈来交流和展示中泰两国的特色文化和民俗风情。此次活动是广西广播电视台承办的“2018澜沧江-湄公河‘共饮一江水 同唱友谊歌’”系列活动之一。

当天，清迈大学孔子学院、语言学院的老师和同学们早早就来到了活动现场，并精心准备了两支极具泰国风情的舞蹈《迎接舞》和《德拉娘娘》欢迎中国的朋友。中国广西旅游文化交流大使——玄聪现场演绎了中国传统舞蹈《双面燕洵》以及广西壮族舞蹈《绣球女》，赢得了现场老师同学们的阵阵掌声和欢呼。

本次活动举办时临近广西壮族三月三和泰国传统节日“宋干节”，玄聪与现场的同学们相互介绍了中泰两国在庆祝传统节日时的一些特色民俗文化，并互送了极具壮乡特色的绣球和泰式风情的花环作为手信。

活动最后，玄聪与现场的老师和同学们在泰国神曲《VERY MUCH》欢快的节奏下，完成了一场舞蹈“快闪”，将此次活动推上了高潮。除交流会之外，中泰旅游文化交流纪录片也在同步拍摄中。

活动结束，旅游文化交流大使玄聪受邀参观了云南出版集团和云南新华书店集团有限公司“一带一路”和“文化走出去”的重要项目——中华乡愁书院。在此，玄聪不仅了解到中华文化在泰国的普及，更是与当地的泰国朋友就中华书法进行了交流。

“2018澜沧江-湄公河‘共饮一江水 同唱友谊歌’”活动项目于2018年4月正式启动。活动紧扣“一带一路”倡议和澜湄合作主题，在湄公河流域五国举行一系列以民歌为主的音乐文化交流活动,旨在加强中国与柬埔寨、老挝、缅甸、泰国和越南等湄公河流域五国的文化交流。

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