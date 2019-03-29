马尔代夫最高法院下令释放前总统亚明

马累消息：据马尔代夫媒体29日报道，马最高法院28日下令释放前总统亚明。
马尔代夫最高法院在一份裁决中说，当案件尚处调查过程中时，对嫌疑人的最长羁押时间为30天，检察部门可以在30天的基础上额外申请15天羁押。但在亚明一案中，检方未能提供要求延长羁押的充分理由。
马尔代夫刑事法院2月18日下令将亚明羁押，直至法庭针对其洗钱案件的审理结束。据悉，亚明先是被收押于马尔代夫马富施监狱，随后因健康原因转为在家软禁。
另据报道，刑事法院已冻结亚明在当地银行所持有的储蓄额近650万美元的账户。但亚明否认自己有任何不当行为，并提出上诉。
亚明2013年11月至2018年11月任马尔代夫总统。（朱瑞卿 唐璐）
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