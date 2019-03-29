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普京访问吉尔吉斯斯坦　双方签署一系列合作协议

2019年03月29日15:09  来源：新华网
 

俄罗斯总统普京28日对吉尔吉斯斯坦进行访问，两国在经贸、能源和地矿、军事、人文等领域签署了一系列合作协议。

吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫与普京当天举行会谈，并出席第八届吉俄区域间会议。700多名俄罗斯和吉尔吉斯企业代表参加会议。

热恩别科夫说，双方就进一步深化贸易和经济关系进行了实质性对话，两国签署了总额超过60亿美元的双边文件。他说：“这次访问使吉俄关系进入一个新的历史阶段。”

普京说，俄吉双边经贸关系在明显加强，双边贸易正在增长，2018年双边贸易额同比增加了17%，达到近20亿美元。两国间的货运量也正在增加。

吉俄双方本次签署的协议和备忘录主要集中在包括石油和天然气在内的能源和地矿领域，还涉及农业、人文等领域以及俄驻吉军事基地的地位和租金调整等。

此外，据吉尔吉斯斯坦教育部新闻处消息，作为普京对吉访问的一部分，吉俄还于27日首次举办吉俄教育论坛，热恩别科夫以及两国教育部长、俄罗斯40所大学和吉31所大学的代表与会。其间，两国高校总共签署了79项双边合作协议。（关建武）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)
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