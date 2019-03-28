原标题：马杜罗说委内瑞拉80%地区已恢复电力供应

新华社加拉加斯3月27日电（记者王瑛 徐烨）委内瑞拉总统马杜罗27日晚宣布委政府已恢复全国80%地区的电力供应，并呼吁委内瑞拉人民举行大规模游行回应反对派发起的“电力战”。

马杜罗当晚在电视讲话中说，全国80%的地区已恢复供电，只有西部少数几个州还没有重新接入全国电网。目前，委政府和国家电力公司的技术团队正在全力修复电力系统的核心部分。“在接下来的几个小时里，我们的电力系统将更加稳定。”

马杜罗还宣布，为了保障电力修复工作，28日全国将继续停工停学。政府会致力于维护主要城市的治安稳定和生活供水。

马杜罗在讲话中呼吁委内瑞拉人民30日举行大规模游行，以回应反对派发起的 “电力战”，捍卫国家主权领土完整。这次游行活动将在全国“超过1000个地点”举行。他说，25日开始的全国大范围停电是反对派“恐怖袭击”造成的。

25日下午，委内瑞拉多个地区发生停电，政府在停电后几小时内成功恢复部分地区电力供应。但当天21时50分左右，全国多数地区再次停电。委政府指责反对派对古里水电站进行纵火破坏，企图彻底破坏发电和输电系统。由于电力未完全恢复，此前委政府已决定26日和27日全国停工停学。

委内瑞拉本月7日也曾发生持续数日的全国范围大停电。委政府说，造成停电的原因是古里水电站遭到反对派蓄意破坏。

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