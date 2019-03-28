英首相：脱欧协议若通过 保守党5月下旬选举继任人选

据“中央社”报道，英国首相特蕾莎·梅办公室27日告诉保守党议会议员，如果特蕾莎·梅与欧盟达成的脱欧协议获得议会通过，保守党将在5月22日后展开党魁选举，选出她的继任人选。
当地时间1月15日晚，英国议会下院以432票对202票，投票否决了此前英国政府与欧盟达成的脱欧协议。
特蕾莎·梅27日与保守党议会议员会谈时，承诺在两度遭议会否决的脱欧协议过关后下台，希望藉此争取党内反对派议员支持。
首相府对保守党议会议员发布声明说，特蕾莎·梅一旦请辞，党魁选举的时间将由党部决定，而她将留任首相到保守党选出继任人选。
声明说：“此事关系为(脱欧谈判)第2阶段找出新领导人，但是我们得先通过第一阶段以脱欧。
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