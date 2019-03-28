欧盟通过法案 拟2021年起全面禁用一次性塑料制品

据外媒报道，当地时间28日，为防止塑料制品污染海洋，欧洲议会以压倒性票数通过一项法案，规定自2021年起将全面禁止欧盟国家使用饮管、餐具和棉花棒等一次性塑料制品。

据报道，欧洲议会以560票支持，35票反对，28票弃权的压倒性多数通过了该法案。此次法案明文禁止使用10项抛弃式的塑料制品，如免洗餐具、食物袋、吸管、饮料杯、保特瓶(一种塑料瓶)等。欧盟还鼓励会员国逐步减少塑料包装的使用，并采取更严格的标示规则。

欧盟执行委员会副主席蒂默曼斯(Frans Timmermans)表示，欧洲不是塑料污染的最严重区域，但该措施可成为世界典范。他表示，亚洲及拉丁美洲国家对有关做法很有兴趣，有关模式将影响全球。

据报道，欧盟此前针对塑料垃圾污染环境的研究指出，每年估计有高达800万吨的塑料进入海洋。一位欧洲议会议员表示，如果不采取行动，“到2050年，海洋中塑料的数量将超过鱼类。”

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