跆拳道列入奥运会25周年：朝韩将联合进行表演

据韩国国际广播电台(KBS)报道，为纪念跆拳道列入奥运会正式比赛项目25周年，朝韩将在国际奥委会总部所在地瑞士洛桑联合进行跆拳道表演。

资料图：跆拳道。中新社记者 韦亮 摄

世界跆拳道联盟27日透露，同国际跆拳道联盟跆拳道示范团和国际奥委会定于4月11日在洛桑奥林匹克博物馆联合进行跆拳道示范表演。

此外，世界跆拳道联盟和国际跆拳道联盟还定于下月5日在奥地利维也纳联合举行巡回表演。维也纳是国际跆拳道联盟总部所在地。

世界跆拳道联盟透露，应北韩国际跆拳道联盟总裁的邀请，朝韩决定在维也纳联合进行跆拳道巡回表演。

去年2月韩国举办平昌冬季奥运会期间，世界跆拳道联盟和国际跆拳道联盟的跆拳道示范团在世界跆拳道联盟所在地首尔进行了2次联合表演。

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