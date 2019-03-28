英议会否决所有脱欧选项 特蕾莎·梅赌上首相生涯

综合报道，英国议会27日对8个脱欧方案进行“指示性投票”，但没有任何一项提案赢得多数票，脱欧进程再次陷入僵局。与此同时，英国首相特蕾莎·梅对保守党议员承诺，只要他们愿意支持其脱欧协议，她愿意在协议通过后下台。

【8个脱欧方案 均未获议会通过】

当地时间27日下午，英国议会就8种脱欧前景选项进行“指示性投票”，结果没有任何一项提案赢得多数票。

下议院议长贝尔考(John Bercow)从议员提交的16个选项中筛选出8项，包括工党版本脱欧协议，无协议脱欧，关税同盟，第2次脱欧公投，以及撤回《里斯本条约》第50条等。

然而，表决结果显示，没有任何一个选项的支持票大于反对票。其中，关税同盟的选项以272票反对、264票赞成遭到否决，仅有八票之差。该方案所得的赞成票，较脱欧协议第二次表决时所得的242票赞成多。

此外，举行第2次脱欧公投的选项以295票反对、268票支持落败。

这场表决再次显示议会意见分歧，也让议会试图从政府手上夺回脱欧前景主导权的希望落空。此前，议会已就特蕾莎·梅与欧盟达成的脱欧协议进行过两轮投票，均遭否决，原定的29日脱欧截止时间也被迫推迟。

英国脱欧大臣巴克利表示，表决结果显示，脱欧的未来并没有简单选项，也再度让人看清特蕾莎·梅的脱欧协议就是“最好的选项”。

他表示，如果议会不支持特蕾莎·梅的协议，“不能保证未来会变成怎么样”。

【特蕾莎·梅：若协议通过愿下台】

与此同时，特蕾莎·梅持续替她两次遭到议会否决的脱欧协议争取支持，与保守党议会议员会商。

与会议员表示，特蕾莎·梅在会议中告诉出席的约300名保守党议员，只要他们愿意支持脱欧协议，她愿意在协议通过后下台，不主导第二阶段的脱欧进程。不过，她没有说明具体的辞职时间。

唐宁街随后也证实特蕾莎·梅的说法。根据英国官方发布的讲话内容，特蕾莎·梅在会上说，“我知道有些人在担心，如果投票支持脱欧协议，我会以此为授权，在没有充分辩论的情况下冲向第二阶段，我不会这么做，我听到了大家的声音。”

她还表示，“我知道在脱欧的第二阶段，大家渴望新进展，以及新的领导人，而我不会成为阻碍。”但她声明，“我要求在这房间里的每一个人，支持这份协议，让我们完成这份历史责任，顺利、有秩序地达成英国人民要求离开欧盟的决定。”

反对党工党领袖科尔宾抨击特蕾莎·梅的决定称，“特蕾莎·梅对保守党议员承诺说如果他们支持她的协议她就会下台显示出，她的混乱脱欧协商是关于党派管理，而不是原则或公众利益。”

不过也有议员表示支持特蕾莎·梅，称她的决定是“将国家利益置于个人利益之上。”

资料图：伦敦市中心举行大规模呼吁举行“第二次脱欧公投”的示威游行。中新社记者 张平 摄

【近600万人联署 呼吁取消脱欧】

欧盟早前将脱欧期限延至下月12日，若英国议会通过脱欧协议，便可延至5月22日。

许多英国国民在议会请愿网站签署，要求取消脱欧，至今已有超过580万人联署，议会将于4月1日就此展开辩论，但政府表明不会接受这项要求。

鉴于部分欧洲议会议员不满让英国延期脱欧，或令英国需参与欧洲议会选举，欧洲理事会主席图斯克解释称，延迟脱欧能为二次公投甚至取消脱欧开启大门，呼吁议员不要背叛要求撤回《里斯本条约》第50条的近600万英国人。

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)