万钢：中德合作前景广阔大有可为

当地时间27日晚，中国驻德国大使吴恳举行招待会，欢迎中国全国政协副主席、中德对话论坛中方主席万钢访问德国。论坛德方主席、德联邦教研部前部长沙万以及来自德政府、议会、教育、科技、经济、媒体等各界代表出席活动。

万钢在致辞中表示，很高兴作为中德对话论坛中方主席访德。多年来，中德对话论坛为促进两国政治、经济、文化等各领域合作和深化中德友谊发挥了重要作用。面对新时代新形势，论坛应面向两国青年一代，聚焦新问题，确定新目标、新任务。愿同沙万女士共同努力，巩固和扩大双方共识，将论坛办得更高效、更成功，为中德关系作出更大贡献。

万钢指出，此访通过同德各界人士交流，深感中德合作根深蒂固，前景广阔，大有可为。两国虽历史文化、社会制度和发展水平不同，但在很多问题上有相同或相近看法，利益契合点多，合作空间和潜力大。中德进一步加强全方位合作，不仅符合双方利益，也有助于为当前充满不确定性、不稳定性的世界注入更多正能量。

吴恳表示，万钢副主席是著名的“德国通”，长期关心和支持中德关系发展，去年正式出任中德对话论坛中方主席，相信他此访将有力推进两国在科技等各领域务实合作。沙万女士也是中德关系发展的亲历者和参与者。相信在两位新任主席的共同领导下，中德对话论坛定能继往开来，为促进两国合作、增进互信发挥更大作用。吴恳表示，愿同中德对话论坛两位主席一道，为中德各领域交流与合作做好规划，共同推动中德关系迈上新台阶。

沙万高度评价中德全方位战略伙伴关系，强调愿在双方既有的长期良好合作基础上，同万钢副主席一道，继续办好中德对话论坛。重点面向两国青年，讨论世界未来发展的挑战和难题，交流双方在不同文化背景下的感受和经验，在未来发展领域承担共同责任，为中德友谊架设更多桥梁，为中德务实合作增添新动力。

据介绍，中德对话论坛是2005年根据两国总理倡议成立的高级别非官方论坛，旨在讨论中德政治、经济、文化等领域合作，并向两国领导人提出政策建议。论坛每年召开一次会议，在两国轮流举行。目前，中国全国政协副主席万钢和德国联邦教研部前部长沙万分别担任论坛中、德方主席。(彭大伟 耿卓)

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)