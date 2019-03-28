中国新任驻德国大使吴恳向德国总统递交国书

3月27日，中国新任驻德国大使吴恳在德国总统府向德意志联邦共和国总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔递交国书，并与施泰因迈尔总统就中德、中欧关系等议题进行了亲切交谈。

会见结束后，德联邦国防军仪仗队奏乐并升起中华人民共和国国旗。大使夫人郭金秋参赞、张军辉公使及使馆部分主要外交官随行。

中国新任驻德国大使吴恳和夫人郭金秋参赞于3月20日抵达柏林履新，德外交部官员和使馆人员到机场迎接。

3月25日上午，吴恳在德外交部向礼宾司司长阿兹·冯·施特劳森伯格递交国书副本。吴恳感谢德方的热情接待和德外交部礼宾司对中国驻德使馆工作的长期友好支持，表示愿同德方保持并进一步加强合作。

阿兹·冯·施特劳森伯格祝贺和欢迎吴大使履新，表示愿同中方密切沟通，深化合作。(记者 彭大伟)

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)