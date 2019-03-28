也门政府军打死15名胡塞武装成员

亚丁消息：也门政府军27日说，政府军当天在也门西北部萨达省打死15名胡塞武装成员。

也门政府军驻萨达省的部队媒体负责人法耶兹·萨迪告诉新华社记者，胡塞武装当天向驻扎在萨达省巴吉姆地区东部的政府军发动袭击，被政府军击退。政府军在交火过程中打死至少15名胡塞武装成员，打伤数人，另有3名政府军士兵受伤。

法耶兹·萨迪说，遇袭的巴吉姆地区东部是政府军上周从胡塞武装手中夺取的，“胡塞武装一直试图将其夺回”。

萨达省与沙特阿拉伯接壤，长期以来一直是胡塞武装的据点。也门政府军目前正在该省数个地区与胡塞武装交战。

2014年9月，也门胡塞武装夺取首都萨那，后又占领也门南部地区，迫使总统哈迪前往沙特避难。2015年3月，沙特等国针对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就荷台达停火、战俘交换等重要议题达成一致，但不久双方就互相指责对方破坏停火协议。（记者聂云鹏 王薇）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)