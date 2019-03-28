俄安全部门在克里米亚抓捕20名恐怖分子

俄罗斯联邦安全局27日发布公告说，俄安全部门日前在克里米亚抓捕了恐怖组织“伊斯兰解放党”的20名成员。
公告说，该局执法人员与内务部及国民近卫军部队采取联合行动，在克里米亚取缔了恐怖组织“伊斯兰解放党”分支机构，抓捕了该组织20名成员，同时还缴获了该组织的大量宣传材料和用于恐怖活动的通信工具。
公告说，该组织在克里米亚开展秘密活动，通过集会向民众传播恐怖主义，在当地穆斯林中招募同伙，相关活动违反了俄宪法。
“伊斯兰解放党”旨在通过暴力手段推翻各国政权，建立政教合一的国家。根据俄最高法院的裁决，俄从2003年起将“伊斯兰解放党”认定为恐怖组织，禁止其活动。（记者 刘洋）
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