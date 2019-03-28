俄官员说2018年俄反恐斗争取得显著成绩

俄罗斯官员27日说，2018年俄反恐斗争取得显著成绩，恐怖主义犯罪案件数量大幅减少。

俄罗斯国家反恐委员会办公厅第一副主任库利亚金当天在外交部举行的新闻发布会上说，得益于各反恐机构的不懈努力，俄境内恐怖主义犯罪案件持续减少，2018年发生9起此类案件，仅为2017年的三分之一。

库利亚金说，2018年俄强力部门采取先发制人手段，成功阻止36起恐怖主义性质的犯罪图谋，行动中共消灭69名恐怖分子，逮捕37名恐怖组织头目。

库利亚金说，2018年俄罗斯封堵关停6.4万个传播恐怖和极端主义信息的网站。俄联邦安全局与内务部协作，将1万多名涉嫌参与极端、恐怖主义活动的外国人列入禁止入境人员名单，另有60多名俄罗斯和外国公民被阻止出境前往中东冲突地区。

2004年别斯兰人质事件后，俄政府采取了一系列反恐新举措。2006年2月，俄总统普京签署《关于打击恐怖主义措施的命令》，决定成立多部门组成的国家反恐委员会，自上而下构成一个覆盖全国的反恐网络。（记者 刘洋）

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