特写：“伊代”风暴带给莫桑比克灾民无尽苦难

如果不是因为强热带气旋“伊代”过境，莫桑比克人怎么也不会想到他们盖房子常用的铁皮瓦，会在一夜之间以各种破败不堪的形状散落在受灾城市的大街小巷。

风暴降临时，铺盖在房顶上的铁皮瓦被大风撕裂、扭曲甚至掀落于地。众多铁皮瓦碎片一霎间漫天飞起。而铁皮瓦碎片在空中飞舞，是很容易伤人的。

“那天晚上，大大小小的铁皮瓦碎片在空中飞舞，一些躲避不及的市民被铁皮瓦碎片击中。”一位彭姓中国商人告诉记者。他的一位朋友在自家工厂门前发现两名死者，就是因为被铁皮瓦碎片击中而身亡的。

“伊代”14日晚间从莫桑比克贝拉市登陆，带来暴风、强降雨天气和洪涝灾害，影响索法拉、马尼卡、太特和赞比西亚等省份，受灾人数超过53万。

在贝拉市区，随处可见许多大树被连根拔起，电线杆倒伏在路边，大多数房屋屋顶、窗户遭到不同程度损毁，许多简易棚屋被风刮得只剩下几根立柱。

对居住在索法拉省布济河与蓬圭河流域的农村居民来说，他们的房子即便是扛住了这场骇人的风暴，也未能幸免于随之而来的暴雨和洪水。在洪水的围困下，幸存的村民爬到房顶或树上，眼睁睁看着家园沦为汪洋中的一座座孤岛。

根据官方最新统计数据，受“伊代”影响，莫桑比克已有468人遇难。当地政府说，由于仍有许多地区无法进行有效搜救，死亡人数未来几天可能进一步上升。

生活在布济河流域的朱塔·西托是第一批被救出的村民。他目前住在贝拉市的一个临时安置中心里。“现在家里就我一个人在这儿，不知道家里其他人怎么样了。听说那边有很多人因洪灾死亡。”西托低着头，一脸悲伤地对记者说。

西托目前所在的临时安置中心收容有1000多名流离失所的灾民。他们吃的食物是用院子里的几口大铁锅烹制而成的。这时大雨突然开始下起来了，工作人员赶紧搬来两块铁皮瓦放在热气腾腾的铁锅上，以遮挡瓢泼的雨水。

“这里的生活条件相当差。许多人没有换洗的衣物，至今身上还穿着被救出时的那身脏衣服。我们缺水，缺粮食，缺毯子，还缺蚊帐。”西托面带愁容地说。

村民若昂·阿古利亚对记者说，他家的两幢木头房子这次在风暴里全毁了，重建房子面临的困难是房顶材料铁皮瓦因供不应求而价格高昂。目前市面上铁皮瓦价格卖到每平方米6美元，他实在是负担不起，只好去周边捡别人清理废墟时丢弃的铁皮瓦来盖房顶。

阿古利亚每捡到一块能用的铁皮瓦，他都带回家，并用锤子不断捶打，直到变形的铁皮瓦渐渐变得平整如初。这一过程常常需要一个小时才能完成。“我希望尽快把房子盖好，以便全家早日有个栖身之处。”阿古利亚噙着眼泪说。（新华社记者 聂祖国）

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