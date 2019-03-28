欧洲或将取消冬、夏令时转换制 拟2021年4月起执行

欧洲议会26日表决通过取消冬、夏令时转换制，拟定2021年4月起执行。

表决结果为410票支持和192票反对，并非“一锤定音”。欧洲联盟成员国随后将作磋商，形成最终法案。

欧盟委员会去年8月31日以一项公众调查的结果为依据，建议自2019年10月起取消冬、夏令时转换制。那份网上调查收到28个欧盟成员国大约460万人回复，超过80%的人希望取消两种时制转换。

从1996年起，欧盟成员国每年3月最后一个周日把时钟拨快一个小时，实行夏令时；10月最后一个周日将时钟回拨一个小时，恢复冬令时。时制转换的设计旨在更充分地利用阳光，以节约能源。

欧洲议会议员玛丽塔·沃尔沃斯克先前主导起草一份报告并递交欧洲议会，列举多项研究获得的结果，显示时制转换扰乱人体生物钟，关联心血管疾病或免疫系统疾病。

沃尔沃斯克25日在议会辩论中说：“新技术和多种生活方式意味着，我们不再（从时制转换中）获得什么，我们事实上没有节约（能源）。”

欧盟一些成员国迄今没有决定是否取消时制转换。另外，如果取消时制转换的法案获得通过，各成员国需要自行决定今后采用夏令时还是冬令时。

美国采用冬、夏令时转换制。这一制度在美国同样触发争议，不少联邦议员多次试图推动联邦政府取消时制转换，没有成功。

俄罗斯2011年取消时制转换，采用夏令时，莫斯科时间比格林尼治时间早4个小时。时任俄罗斯总统德米特里·梅德韦杰夫说，每年改行冬令时给俄罗斯民众带来“压力和疾病”。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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