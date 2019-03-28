阿富汗召回驻巴基斯坦大使 以示对巴方不满

阿富汗政府官员26日说，阿富汗已经召回驻巴基斯坦大使，以示对巴方有关阿富汗和平谈判进程的言论不满。

巴基斯坦《论坛快报》25日刊登巴基斯坦总理伊姆兰·汗的一番话，提及阿富汗如果组建“临时政府”，将有助于美国与阿富汗塔利班的对话更为顺利。

阿富汗原定7月20日举行总统选举，本月宣布推迟到9月28日。一些人呼吁阿富汗总统阿什拉夫·加尼提前卸任，组建临时政府，直到选举产生新总统。加尼拒绝这一提议。

阿富汗塔利班一直拒绝与阿富汗政府直接对话，却与美国有过多轮对话，最近一轮2月25日至3月12日在卡塔尔首都多哈举行。加尼反对塔利班仅与美方对话，主张阿富汗和平进程由阿富汗人主导、属阿富汗人所有。

阿富汗外交部发言人西卜加图拉·艾哈迈迪26日经由社交媒体“推特”发布多条消息，证实阿富汗已经召回驻巴基斯坦大使。这名发言人说，阿富汗还召见巴基斯坦驻阿富汗副大使，就伊姆兰·汗的“不负责”言论向巴基斯坦方面表达不满。

美国政府阿富汗和解事务特别代表扎尔梅·哈利勒扎德在推特写道，巴基斯坦为阿富汗和平进程做出过“建设性贡献”，然而，伊姆兰·汗的最新言论起到负面效果。

美方一直希望巴基斯坦促成阿富汗和平谈判，结束阿富汗战乱。巴基斯坦参与了美方与阿富汗塔利班多轮谈判。

美方曾经尝试让阿富汗政府加入与塔利班的谈判，遭到塔利班强烈反对。政治观察人士曾批评，哈利勒扎德没有说服塔利班与阿富汗政府直接对话，是“失败之举”。

阿富汗塔利班发言人苏海尔·沙欣2月中旬接受媒体采访时说，塔利班愿意在外国军队撤离后与阿富汗政府直接对话。媒体解读，这是这一反政府武装首次就阿富汗内部对话表露积极意向。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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