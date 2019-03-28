荷澳俄三方开谈马航MH17空难调查结果及“定责”

荷兰和澳大利亚外交部长27日证实，两国与俄罗斯方面已经开始三方讨论，试图确认马来西亚航空公司MH17班机在乌克兰境内坠毁事件调查结果以及涉事方责任。

马航MH17航班2014年7月17日飞越乌克兰东部地区上空时坠毁，所载298人全部遇难。那架波音777型客机原定从荷兰首都阿姆斯特丹飞往马来西亚首都吉隆坡，遇难者包括196名荷兰人和38名澳大利亚人。

欧美国家指认俄罗斯向乌克兰东部民间武装提供军事支持。乌克兰、澳大利亚、荷兰、比利时、马来西亚组成联合调查组，对MH17空难作刑事调查。荷、澳政府去年根据初步调查报告，指认失事客机遭一枚俄制“山毛榉”地对空导弹击落，导弹来自一支驻扎俄罗斯西部城市库尔斯克的防空部队，俄方应为这起空难承担责任。

俄方驳斥这一说法，认定五国调查组没有邀请俄方参与，结论不可信。俄方曾指认乌克兰空军飞行员弗拉季斯拉夫·沃洛申驾驶战机击落MH17客机。沃洛申否认牵涉其中，2017年退役，去年3月自杀身亡。

荷兰外交大臣斯特夫·布洛克27日访问澳大利亚，讨论两国“打击恐怖主义合作”事宜。他和澳方外长玛丽斯·佩恩在悉尼告诉媒体记者，荷澳俄三方官员本月早些时候开始讨论，就确认空难责任方取得进展。

布洛克说，出于保密需要，无法披露三方讨论具体内容，“但我可以这么说，我们仍然致力于追寻真相、公正，让责任人伏法”。（沈敏）【新华社微特稿】

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