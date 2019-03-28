美众议院“翻盘”未果 特朗普“状态”继续

美国国会众议院26日没有能以三分之二多数推翻总统唐纳德·特朗普的否决，意味着这名共和党籍总统上月颁布的“国家紧急状态”继续有效。

特朗普夸赞这场“大胜”。只是，他要兑现筑造南部边境“隔离墙”的竞选承诺仍面临不少阻碍。

【“反水”不够】

14名共和党籍众议员加入民主党阵营，投票支持推翻总统否决。只是，表决结果为248票赞成、181票反对，没有达到推翻否决令所需三分之二多数、即至少290票赞成。

特朗普在社交媒体“推特”写道：“感谢众议院共和党人今天团结一致，就边境议题取得大胜。”

他再次借机指认民主党主张敞开边境门户，迎接“毒品和犯罪”。

特朗普2016年竞选总统时承诺沿美国与墨西哥边界建造“隔离墙”，以阻止非法移民入境，声称要让墨方承担费用。他要求国会通过包含57亿美元筑墙费用的拨款法案，民主党人强烈反对。这一争议导致联邦政府部分机构去年12月下旬至今年1月下旬“停摆”35天。

为避免政府再次“停摆”，民主、共和两党2月11日达成原则性协议，同意国会为筑墙拨款13.75亿美元。只是，这不足特朗普索要金额的四分之一，促使他同月15日宣布南部边境进入“国家紧急状态”，以绕过国会正常拨款程序，调用国防部部分项目经费用于筑墙。

国会众议院2月26日、参议院3月14日通过决议，要求终止“紧急状态”，迫使特朗普行使总统否决权。要推翻总统否决，需要参众两院至少三分之二赞成。

【“反调”降格】

众议院共和党人之所以没有出现大规模“反水”，或许缘于司法部两天前向国会通报“通俄”调查所获结果，澄清特朗普受到的部分“怀疑”。

按照司法部长威廉·巴尔24日在调查报告摘要中的说法，主持“通俄”调查的联邦特别检察官罗伯特·米勒没有发现特朗普竞选团队中任何人实际“与俄罗斯政府共谋或协调”，以期击败民主党籍总统候选人希拉里·克林顿。

路透社解读，这场政治胜利令共和党人难以就筑墙等一系列事宜与特朗普“唱反调”。

众议院表决是否推翻特朗普否决前，共和党籍众议员汤姆·科尔说，尽管“通俄”调查和筑墙“明显不相关”，特朗普因摆脱部分嫌疑而“实力壮大，好感度提升，处于更强势的地位”。

美联社报道，民主党人虽然在表决中吃败仗，但借机强调与特朗普的政策差异，改变“主题”，放弃拿杀伤力大减的“通俄”指认做文章，希望在2020年总统选举和国会改选中利用“紧急状态”争议攻击特朗普和共和党对手。

【“缠斗”转场】

众议院议长南希·佩洛西和终止“紧急状态”决议起草人、另一名民主党人华金·卡斯特罗26日晚些时候发表声明，承诺继续完成常规拨款程序，以“终结特朗普的危险行径”。

反对者认定，特朗普颁布紧急状态令违反宪法，企图扩大行政权、剥夺国会作为立法机构决定如何使用财政拨款的权力。支持者说，特朗普行为合法，依据是1976年《全国紧急状态法》。历任总统共计数十次宣布“紧急状态”。

佩洛西在声明中暗示，众议院可能在6个月后再度表决，寻求终止南部边境“紧急状态”。根据《国家紧急状态法》，国会可以每6个月讨论一次是否叫停紧急状态。

阻止“紧急状态”的战场将暂时从国会转向法院。美联社报道，特朗普可能无法迅速投入经费用于筑墙，缘由是紧急状态令触发多场诉讼，审理或许耗时数年。

美国民主党执政的16个州上月联合提起诉讼，指控紧急状态令违宪，希望法院禁止它生效，另有4个州本月加入原告方。

佩洛西认为，众议院没有推翻特朗普否决，但表决将为联邦法院审理相关诉讼“提供重要依据”。作为诉讼牵头人，加利福尼亚州总检察长泽维尔·贝塞拉在众院表决后说，这些州“愿意久战、苦战”，阻挠特朗普“捏造的紧急状态”。（陈丹）（新华社专特稿）

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