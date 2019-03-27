原标题：综述：中法全球治理论坛凝聚多边主义共识

新华社巴黎3月26日电综述：中法全球治理论坛凝聚多边主义共识

新华社记者徐永春 唐霁

三月的巴黎，春意盎然。25日，法国外交部报告厅华灯璀璨，为期两天的中法全球治理论坛在此拉开帷幕，中法嘉宾济济一堂，共商全球治理方案，围绕“‘一带一路’与互联互通”“多边主义与全球治理”“数字治理的挑战与机遇”“气候变化和生物多样性”等议题展开热烈讨论。

论坛由中国国务院新闻办公室和法国外交部共同主办，国务委员兼外交部长王毅同法国外交部长勒德里昂共同出席开幕式并致辞。中法双方有关政府部门高级别官员、高端智库专家学者、知名企业高层和国际组织代表200多人参加了本次论坛。

王毅表示，在当前国际变局下，各方对中法两个大国携手合作，推动世界和平与进步充满期待。我们生活在一个充满机遇和挑战的时代。国与国联系从未像今天这样紧密，人与人交往从未像今天这样便利。与此同时，世界经济增长动能不足，发展鸿沟日益突出，冷战思维、单边主义阴霾不散。我们需要共同探寻更加公平和有效、顺应历史发展潮流的全球治理方案。

勒德里昂说，在习近平主席对法国进行国事访问之际，法中举办全球治理论坛意义重大。55年前，戴高乐将军作出同中国建交的战略决定，体现了法国的独立自主，也有助于建立更加平衡的国际体系。法国坚定支持联合国体系，认为多边主义不可或缺。面对单边主义和保护主义冲击国际关系基本原则，法中需要携手合作，不断创新，共同探讨全球治理的框架，共同应对面临的挑战。法方支持公平竞争、共同安全，愿同中方加强应对气候变化等全球议题的合作。欧亚互联互通与“一带一路”倡议相辅相成，法方支持二者对接，同中方开展具体项目合作。

中宣部常务副部长、国家高端智库理事会理事长王晓晖表示，这是中法双方首次举办全球治理论坛，具有开创性和标志性。人类生活在同一个地球，各国利益交融、休戚与共。王晓晖特意向与会者提及一部中国最新电影《流浪地球》时说，“这部科幻电影告诉人们，当人类家园面临巨大灾难时，一定要守望相助、共克时艰”。

法国巴黎和平论坛总干事瓦伊斯在讲话中特意引用《论语》说：“‘德不孤，必有邻’。中法全球治理论坛的举办，体现了法国愿同包括中国在内的合作伙伴，相向而行，共同走上合作之路。”

法国参议院法中友好小组主席克洛德·雷纳尔，中国丝路基金总经理王燕之和中投公司副董事长、总经理屠光绍也在发言中就“一带一路”倡议和欧亚互联互通战略对接及维护多边主义等发表了看法。

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