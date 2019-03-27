原标题：日本冲绳县议会反对美军基地在县内搬迁

新华社东京3月27日电（记者 王可佳 姜俏梅）日本冲绳县议会全体会议27日通过有关意见书及决议，要求日美两国政府尊重此前县内公投的结果，放弃现有美军基地县内搬迁计划并停止基地新址施工。

冲绳县在该意见书及决议中指出，此前冲绳县内公投结果逾七成投票者反对将冲绳驻日美军普天间基地搬迁至县内边野古地区的计划，这显示出冲绳民众“坚定的民意”，应尊重这一投票结果。

意见书及决议还称，绝对无法认同中央政府不顾反对强行推进边野古基地新址施工的做法，要求日美政府放弃现有搬迁计划、停止有关施工并停用、关闭普天间基地设施。

冲绳县议会当天还通过另一项面向全国知事及联合国的决议，陈述不到国土面积1%的冲绳却集中全日本70%以上美军基地设施，以及因基地过于集中所引发的犯罪、事故不时发生令当地民众苦不堪言等现状，呼吁全国知事及联合国能够予以理解。

驻日美军普天间基地位于冲绳县宜野湾市，由于靠近居民区，一直备受诟病，日美政府此前同意将其搬迁至该县名护市的边野古地区。冲绳民众对此强烈反对，希望能将该基地彻底迁出冲绳。

今年2月，冲绳县曾就是否支持把驻日美军普天间基地搬迁至县内边野古地区一事举行县内全民公投，结果显示逾七成参与投票的民众反对中央政府推进搬迁计划。不过，日本中央政府仍然坚持推进基地新址施工的立场。

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