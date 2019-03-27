原标题：通讯：战争已逝 家园难归——探访后“伊斯兰国”时期伊拉克安置营地

新华社伊拉克摩苏尔3月27日电 通讯：战争已逝 家园难归——探访后“伊斯兰国”时期伊拉克安置营地

新华社记者张淼

在伊拉克北部摩苏尔东南约30公里外的塞莱米耶1号安置营地，苦等了4个星期后，44岁的阿德尔·阿卜杜勒终于等来了3月份的联合国救济粮，同时却被告知下一批救济粮要等到6个星期之后才能发放。

对阿卜杜勒一家和生活在这所安置营地里的近1400户流离失所家庭而言，距离伊拉克打击极端组织“伊斯兰国”取得胜利已过去一年多，但他们依然没能走上返乡之路，在安置营地里还面临粮食紧缺的窘境。

发放救济粮的场地外，无助的民众喧嚷着，焦虑挂在每个人脸上。拿着联合国机构发放的证件排队注册，阿卜杜勒领到了30公斤小麦、15公斤大米、10公斤扁豆、5公斤布格麦、5公斤白糖、1包盐和5升植物油。这一定量的救济粮是联合国每月针对一个五口之家、每人每天摄取1800卡路里的热量配给的。然而，挤在两个帐篷里生活的阿卜杜勒一家大大小小有12口人。

一脸愁容的阿卜杜勒对新华社记者说，这些食物只够一家人维持10天到12天的生计。虽然伊拉克流离失所问题及移民部不定期提供少量食品援助，同样也只够维持几天。剩下的日子，他们只能借粮借钱。

塞莱米耶1号安置营地于2017年4月摩苏尔解放前夕设立，主要收留来自摩苏尔老城及周围辛贾尔、泰勒阿费尔等地流离失所的民众。自营地投入运营起，联合国世界粮食计划署就承担起每月为这些民众提供救济粮的重担。

遗憾的是，惨烈战事结束后，“伊斯兰国”占领引发的人道主义危机正逐渐被国际社会遗忘。家园依旧支离破碎，重建进程缓慢，伊拉克安置营地里也状况堪忧，流离失所民众面临两难的选择。

2017年12月，伊拉克政府击溃“伊斯兰国”收复全境，流离失所民众逐步回归家园。截至目前，伊拉克全国已有逾400万流离失所民众返乡。然而，安全因素、住宅被毁、缺乏基本服务和工作机会成为伊拉克境内剩余近180万流离失所者回归和重建家园难以迈过的槛。

40岁的法拉赫·萨利赫不会忘记，2017年5月13日是他人生里最黑暗的一天，花费所有积蓄在辛贾尔建的5间平房几秒钟就被“伊斯兰国”炸毁，从此他一无所有。

“回家重建房屋需要钱。”萨利赫知道，没有钱、没有房、没有工作，重回家园难以自力更生。虽然粮食紧缺，但至少营地里不需要付房租和水电费，孩子们也能在营地里的学校接受教育。

“我们努力提供最基本的服务，让生活在营地里的家庭维持有尊严的生活，”营地负责人雷万·达尼亚勒说，由于缺少援助资金，3月份的救济粮发放后，来自联合国的救济粮发放间隔将延长至6星期一次。

达尼亚勒说，塞莱米耶1号安置营地里每月有约25户至30户家庭选择离开，但同时也有数量不等的家庭无奈返回营地，“不久之后还会有约3000户伊拉克难民从叙利亚东北部的阿尔霍尔转移到营地，所以我们需要更多的援助”。

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