萨尔瓦多首都市长: 中国的经济飞跃得益于教育和政府管理

21日至27日，萨尔瓦多首都圣萨尔瓦多市长埃内斯托·穆伊松特率团访华，期间访问了北京、上海、杭州和成都。

穆伊松特26日在成都表示，此次中国之行令他印象深刻，尤其是中国经济的繁荣与社会的开放。他认为，中国经济能够在过去几十年间有如此大的飞跃，离不开完善的教育体系和政府有力的措施，十分值得学习。

穆伊松特看好两国建交，作为萨尔瓦多首都市长，他表示会尽己所能加强两国关系，特别是城市之间在经济贸易、往来投资、智慧城市、基础建设、教育机会、文化交流等方面的合作。“我们之间的合作可能是无限的。只要有利于两国人民利益，我们都应该加强合作，共同努力。”穆伊松特说。

2018年8月21日，中萨双方在北京签署《中华人民共和国和萨尔瓦多共和国关于建立外交关系的联合公报》，即日起两国建立大使级外交关系。（袁秋岳）

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