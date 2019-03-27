萨尔瓦多首都市长: 中国的经济飞跃得益于教育和政府管理

21日至27日，萨尔瓦多首都圣萨尔瓦多市长埃内斯托·穆伊松特率团访华，期间访问了北京、上海、杭州和成都。
穆伊松特26日在成都表示，此次中国之行令他印象深刻，尤其是中国经济的繁荣与社会的开放。他认为，中国经济能够在过去几十年间有如此大的飞跃，离不开完善的教育体系和政府有力的措施，十分值得学习。
穆伊松特看好两国建交，作为萨尔瓦多首都市长，他表示会尽己所能加强两国关系，特别是城市之间在经济贸易、往来投资、智慧城市、基础建设、教育机会、文化交流等方面的合作。“我们之间的合作可能是无限的。只要有利于两国人民利益，我们都应该加强合作，共同努力。”穆伊松特说。
2018年8月21日，中萨双方在北京签署《中华人民共和国和萨尔瓦多共和国关于建立外交关系的联合公报》，即日起两国建立大使级外交关系。（袁秋岳）
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】