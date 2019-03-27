俄堪察加半岛沿岸连续发生两次地震 居民点无震感

据俄罗斯卫星网报道，当地时间27日，俄罗斯科学院地球物理部勘察加分部表示，堪察加半岛沿岸的太平洋水域连续发生两次地震，其中第二次地震震级达到5.6级。根据初步数据，堪察加边疆区居民点没有震感。

报道称，俄罗斯科学院地球物理部勘察加分部此前曾通报称，当地时间3月27日早些时候，堪察加半岛沿岸的太平洋水域发生了4.6级地震，震中位于乌斯季堪察斯克镇东南160公里处。

之后，该机构又通报称，在第一次地震数小时之后，又发生第二次地震，震级达到5.6级。

俄罗斯科学院地球物理部发言人表示，“第二次地震发生在同一地区，震级达到5.6级。”

根据初步数据，堪察加边疆区居民点没有震感。

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